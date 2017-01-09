985 راكبًا و 383 شاحنة يعبرون منفذ السلوم خلال 24 ساعة

قامت السلطات الأمنية الحدودية، بإنهاء إجراءات سفر ووصول 985 راكبًا و 383 شاحنة عبروا منفذ السلوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

أكد اللواء مختار السنباري، مدير أمن مطروح، أنه تم إنهاء إجراءات سفر عدد 682 راكبًا 272 مصريًا – 41 ليبيا ) وعدد 148 شاحنة الى الجانب الليبى على مدار أمس الثلاثاء.

وأضاف، أنه تم إنهاء إجراءات وصول عدد 303 راكبا ( 259 شرعيا – 44 غير شرعيا ) وعدد 235 شاحنة من الجانب الليبى فارغة.

وأوضح، أنه أصبح إجمالي عدد الركاب الواصلين عبر منفذ السلوم منذ الحملة التي شنتها القوات لمسلحة في منتصف فبراير عام 2015 حتى الآن بلغ ( 263530 مصريا) .

وأكد مدير الأمن، أنه تم التنسيق وإدارة شرطة المنفذ ومصلحة الجوازات والقوات المسلحة وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بمطروح .

تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة وأن تكون على أهبة الإستعداد لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية وإستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ .