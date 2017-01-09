Lala Land" ينال حصة الأسد في حفل Golden Globe

أقيم في لوس أنجليس منذ قليل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب "Golden Globe " للأعمال السينمائية والتلفزيونية بدورته الـ74، في فندق بيفرلي هيلتون في واحدة من أكبر الأمسيات الفنية على مستوى العالم.

وقد قدم الحفل الذي يعد أحد أهم المؤشرات الدالة على قوائم ترشيح الأفلام للفوز بجوائز الأوسكار، العديد من نجوم الصف الأول في هوليوود إلى جانب جيمي فالون Jimmy Fallon ، إضافة للنجمة بريانكا شوبرا Piryanka Chopra من بوليوود.

وحصد فيلم "Lala Land" حصة الأسد من الجوائز بفوزه بالجوائز الـ7 التي ترشح عليها، ليكون الفيلم الأول بتاريخ "Golden Globe " الذي يحصد 7 جوائز.

وهذه قائمة بأهم بالجوائز:

- أفضل فيلم درامي:

"Moonlight"

-أفضل فيلم كوميدي أو استعراضي غنائي:

La La Land



- أفضل ممثل في فيلم درامي:

كايسي آفليك Casey Affleck في Manchester by the Sea

- أفضل ممثلة في فيلم درامي:

إيزابيل أوبير Isabelle Huppert في Elle

-أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو استعراضي غنائي:

راين غوسلينغ Ryan Gosling عن فيلم La La Land

- أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو استعراضي غنائي:

إيما ستون Emma Stone في La La Land



- أفضل ممثل في دور ثانوي:

ايرون تايلور-جونسون Aaron Taylor-Johnson في Nocturnal Animals

- أفضل ممثلة في دور ثانوي:

فايولا ديفيس Viola Davis في Fences

- أفضل مخرج:

داميان شازيل Damien Chazelle في La La Land

- أفضل فيلم أجنبي:

"Elle " (فرنسا)

- أفضل فيلم رسوم متحركة:

Zootopia

- أفضل مسلسل درامي:

"The Crown "

- أفضل ممثل في مسلسل درامي:

بيلي بوب ثورنتون Billy Bob Thornton في Goliath

- أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

كلير فوي Claire Foy في The Crown

- أفضل مسلسل كوميدي أو استعراضي غنائي:

"Atlanta "

- أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو استعراضي غنائي:

دونالد غلوفر Donald Glover في Atlanta

- أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو استعراضي غنائي:

ترايسي إيليس روس Tracee Ellis Ross في Black-ish

- أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني:

"ذي بيبول فيرسيز أو.جاي سيمبسون The People v. O.J. Simpson

- أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني:

توم هيدلستون Tom Hiddleston في The Night Manager

- أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني:

ساره بولسون Sarah Paulson في The People v. O.J. Simpson

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