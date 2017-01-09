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الظهور الأول للملكة إليزابيت بعد تعافيها

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الإثنين 09-01-2017 13:56

ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية يوم أمس الأحد للمرة الأولى منذ ما قبل الميلاد، بعد تعافيها من نزلة برد منعتها من حضور مناسبتي الميلاد ورأس السنة.

ووصلت الملكة مرتدية قبعة ومعطفاً أزرقين زاهيين برفقة زوجها الأمير فيليب (95 عاماً) إلى ساندرنجهام في شرق انجلترا حيث تمضي فترة الأعياد في ضيعتها الريفية هناك كل عام.

وكان قصر بكنجهام أعلن في بيان أن الرحلة إلى ساندرنجهام تأخرت يوما نظراً لإصابة الملكة وزوجها بنزلتي برد حادتين.

ومنع المرض الملكة من حضور قداس الميلاد للمرة الأولى منذ عقود وخيب آمال الحشود الذين تجمعوا في محيط الكنيسة لرؤية العائلة المالكة. كما غابت الملكة عن قداس رأس السنة الميلادية، وقال القصر الملكي إنها ما زالت في فترة نقاهة.

واستأنفت الملكة واجباتها العامة يوم الأربعاء الماضي عندما كرمت أحد موظفي القصر في حفل خاص.

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سيدتي