بالفيديو: سارة جيسيكا باركر عالقة في المصعد

نشرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker فيديو عبر صفحتها الخاصة في انستقرام، يظهر اللحظات التي عاشتها بعد توقف المصعد.

وقالت النجمة في الفيديو إنها عالقة في المصعد منذ أكثر من 13 دقيقة إلا أنّ الخبر الجيد كان أن لديها طعاماً وشراباً وأنّ هاتفها مشحون، كما ذكرت أنها تعرّفت إلى أشخاص جدد وجيدين في هذا الموقف.

وتابعت النجمة حديثها بالقول إنه برغم كلّ الأشياء الجيدة تلك فإن لديها موعداً ولا تريد أن تتأخر بسبب المصعد.

ويظهر الفيديو المحاولات الحثيثة التي قامت بها قوات الدفاع المدني، على الأرجح، لنجدتها وفتح باب المصعد وإخراجها منه.

