أخبار عاجلة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم -
الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه -
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة" -
تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل -
7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: سارة جيسيكا باركر عالقة في المصعد

Google+ Print

الإثنين 09-01-2017 10:11

نشرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker عبر صفحتها الخاصة في انستقرام، يظهر اللحظات التي عاشتها بعد توقف المصعد.

وقالت النجمة في الفيديو إنها عالقة في المصعد منذ أكثر من 13 دقيقة إلا أنّ الخبر الجيد كان أن لديها طعاماً وشراباً وأنّ هاتفها مشحون، كما ذكرت أنها تعرّفت إلى أشخاص جدد وجيدين في هذا الموقف.

وتابعت النجمة حديثها بالقول إنه برغم كلّ الأشياء الجيدة تلك فإن لديها موعداً ولا تريد أن تتأخر بسبب المصعد.

ويظهر الفيديو المحاولات الحثيثة التي قامت بها قوات الدفاع المدني، على الأرجح، لنجدتها وفتح باب المصعد وإخراجها منه.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»