سامح شكرى يبحث مع نظيره العمانى تعزيز التعاون بين البلدين فى مسقط

مسقط - محمد سعد

عقد يوسف بن علوى بن عبدالله، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان صباح اليوم، بديوان عام الوزارة جلسة مباحثات مع سامح شكرى وزير الخارجية الذى يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائى بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات السفير صبرى مجدى صبرى سفير مصر لدى سلطنة عمان والوفد المرافق للوزير سامح شكرى وعدد من المسئولين فى وزارة الخارجية العمانية.