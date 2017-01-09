أخبار عاجلة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم -
الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه -
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة" -
تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل -
7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سامح شكرى يبحث مع نظيره العمانى تعزيز التعاون بين البلدين فى مسقط

Google+ Print
سامح شكرى يبحث مع نظيره العمانى تعزيز التعاون بين البلدين فى مسقط سامح شكرى يبحث مع نظيره العمانى تعزيز التعاون بين البلدين فى مسقط

>مسقط - محمد سعد

عقد يوسف بن علوى بن عبدالله، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان صباح اليوم، بديوان عام الوزارة جلسة مباحثات مع سامح شكرى وزير الخارجية الذى يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان.  

 

 

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائى بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

حضر جلسة المباحثات السفير صبرى مجدى صبرى سفير لدى سلطنة عمان والوفد المرافق للوزير سامح شكرى  وعدد من المسئولين فى وزارة الخارجية العمانية. 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل