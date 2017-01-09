الطيران: غير مصرح بعبور الطائرات المقلعة من مطار طرابلس للأجواء المصرية

كتب محمد طنطاوى

أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى أن جميع الطائرات الليبية التى تقلع من مطارى الأبرق وطبرق فقط مسموح لها بعبور الأجواء المصرية طبقًا لاتفاقات مع سلطة الطيران المدنى المصرية والليبية.

وأفاد المصدر أن أى طائرة ليبية غير مسموح لها بعبور الأجواء المصرية إلا من خلال هذين المطارين، حتى ولو أقلعت الطائرة من مطار العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن الجانب الليبى لديه العلم المسبق بتلك الإجراءات.

وقال المصدر فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إن جميع الاتفاقيات الخاصة بالطيران تخضع للعديد من التدابير الإجرائية وعلى رأسها الأمن القومى، وأن سلطة الطيران المصرى هى الوحيدة التى تنظم هذه العملية من خلال الاتفاقيات والتفتيشات التى تقوم بها لجان السلطة على كافة المطارات الدولية.

وأشار المصدر إلى أن سلطة الطيران المدنى حددت لعبور الآجواء المصرية قيام الطائرات من مطارين فقط فى ليبيا، وهما الأبرق وطبرق وبالتالى، فإن أى طائرة ليبية تقلع من أى مطار فى ليبيا غير مصرح بعبورها الأجواء المصرية.

وأوضح أن جميع دول العالم وسلطات المدنى الخاصة بها تحدد الطائرات المسموح لها بعبور الأجواء أو الهبوط فيها أو قيام الطائرات التابعة للدولة بالهبوط وتشغيل الرحلات إلى المطارات الدولية وفق إجراءات واشتراطات خاصة بكل دولة.

الجدير بالذكر أن عدة طائرات ليبية طلبت عبور الأجواء المصرية بعد قيامها من مطارات لم تتضمنها اتفاقية سلطة الطيران المدنى المصرية مع نظيرتها الليبية وبالتالى رفضت السلطات المصرية عبورها الأجواء.