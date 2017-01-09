سيف بن زايد يدشن " أقدر أقود بأمان" لتوعية طلاب الجامعات

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم في مقر جامعة زايد بأبوظبي حملة " أقدر أقود بأمان " بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الدولة للتسامح ومعالي شمه المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب .

وينظم الحملة برنامج خليفة لتمكين الطلاب بالتعاون مع شركة " نيسان الشرق الاوسط" وتستهدف طلاب الجامعات على مستوى الدولة بالتعاون مع مؤسسة السلامة على الطرقات وتهدف إلى تفعيل مشاركة السائقين الشباب عبر تقديم سلسة من الجوائز التي تغرس في اذهانهم معايير السلامة المرورية كما تسعى إلى تمكين طلاب الجامعات من حمل راية التغيير في المجتمع حيث يشكل الهاتف المحمول أثناء القيادة الموضوع الرئيسي لهذا العام .

وتتضمن الحملة مسابقة لطلاب الجامعات تتضمن 3 فئات هي أفضل حملة للسلامة على الطرق هذا العام و أفضل تطبيق محمول للسلامة المرورية وأفضل منحوته للسلامة المرورية، ويحصل الفائز الأول ضمن كل فئة على 30 ألف درهم و الثاني عن كل فئة على 10 الآف درهم والفائزة الثالث عن كل فئة على 5 الآف درهم .

وكشف فيلم تم عرضه خلال تدشين الحملة أن 63% من الحوادث في الإمارات يتسبب بها الشباب وأن 92% من السائقين الشباب يتسبب سلوكهم الشخصي في تشتيت ذهنهم على الطريق وأن 77% من الشباب في الإمارات يستخدمون الهاتف النقال أثناء القيادة .