ضبط سائق يقود تشكيلا عصابيا وراء سرقة المواطنين بالإكراه بالمعصرة

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة المعصرة، القبض على سائق تزعم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، بمساعدة اثنين آخرين هاربان وتلاحقهما الاجهزة الامنية للقبض عليهما بعد تحديدهما.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بشارع الكورنيش منطقة المعدية، حيث استغاث به "هشام .م.غ" 35 سنة سائق توك توك، وأفاد بقيام 3 أشخاص " أدلى بأوصافهم التقريبية " يستقلون سيارة ماركة إسبرانزا " قام قائدها باعتراض طريقه وترجل منها شخصان قاما بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحيازتهم واستوليا منه على هاتفه المحمول كرها عنه وفروا هاربين.

وعلى الفور قام الضابط بتمشيط المنطقة وتتبع خط سير هروب الجناة ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف الجناة تمكن من ضبط أحدهم، وتبين أنه أسامة.ع.ا. 44 سنة سائق ومقيم دائرة قسم شرطة المعادى ( مسجل خطر ) تحت رقم 15769 فئة " أ " المعادى " مخدرات "، والسابق اتهامه فى 12 قضية آخرها 2017 لسنة 2016م التل الكبير / الإسماعيلية " مخدرات، أثناء استقلاله السيارة رقم و ق هـ 294 ماركة اسبرانزا بيضاء اللون ملك احمد.م.ح. 46 سنة سائق، والمستخدمة فى ارتكاب الحادث وعثر بداخل السيارة على الهاتف المحمول المستولى عليه وحقيبة يد حريمى بداخلها هاتف محمول ومتعلقات شخصية خاصة بطالبه .

وبمواجهته اعترف باشتراكه مع كل من أحمد.ع. 27 سنة، ورامى.ع. 26 سنة " هاربان "، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقات متعلقات المواطنين وأقر بسرقته الهاتف المضبوط بحوزته كرها عن المجنى عليه الاول وسرقة حقيبة يد من منطقة الطالبية / جيزة من المجنى عليها الثانية " بأسلوب الخطف " باستخدام السيارة المضبوطة "، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه والهاربان بارتكاب الواقعتين، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .