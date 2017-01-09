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مد أجل الحكم على رئيس نيابة الهرم المتهم بحرق الأحراز لجلسة 16 فبراير

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مد أجل الحكم على رئيس نيابة الهرم المتهم بحرق الأحراز لجلسة 16 فبراير مد أجل الحكم على رئيس نيابة الهرم المتهم بحرق الأحراز لجلسة 16 فبراير

>كتبت أمنية الموجى

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق وآخرين، لاتهامهم فى واقعة حرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم، لجلسة 16 فبراير لإتمام المداولة.

 

وصدر القرار من الدائرة 22 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد وعضوية كلا من المستشارين محمد عمر الأنصارى، وأشرف الجميل، وممثل النيابة المستشار خالد مغربى وسكرتارية أشرف جابر واسلام عاشور ومحمود كمال.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسى فى حرق الأحراز التى كانت تجرى تحقيقات بشأنها.

 

 

وأسندت النيابة للمستشار محمد أبو الحسب "رئيس نيابة الهرم السابق"، وبلال عادل محمد "خواطر - محبوس"، وناصر أبو الوفا عبدالشفيع "عامل تجليد - محبوس"، ومحمد سلطان ناجى "مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس"، تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات.

 

 


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