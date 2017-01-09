سائق ميكروباص يقتل عجوزاً بسبب" الكارته"

كتب سليم على

شهدت منطقة إمبابة بالجيزة حادث مأساوى، بعدما قام حدث فى السادسة عشر من عمره ، سائق ميكروباص، بطعن عجوز يبلغ من العمر 56 عاما فى منطقة البطن، ليلفظ انفاسة الأخيرة، بعدما طلب الأخير كارتة "5 جنيهات" للسماح بمرور سيارته داخل موقف امبابة.

كشفت تحقيقات النيابة، تحت إشراف محمد سطوحى، وكيل نيابة الأحداث بشمال الجيزة، قيام المتهم "أحمد . ا . س" ، 16 سنة، سائق ميكروباص، بطعن "عبد الرؤوف .ال .ع .ال "، 56 سنة، يقوم بتحصيل الكارتة "اتاوة" بموقف امبابة لمرور السيارات، بسلاح ابيض "سكين" فى منطقة البطن ليلفظ انفاسة الأخيرة، بعدما طالبه بدفع 5 جنيهات كاتاوة لمرور سيارته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم امتنع عن دفع " الكارتة" قائلا له :"لسة مستطبحطتش يعم عبد الرؤوف ومعيش فلوس"، الامر الذى اثار غضب المجنى عليه فافتعل مشاجرة معه، قام على اثرها بإخراج سكين من ملابسه وتعدى بها على المتهم فأصابه بجرح قطعى أسفل منطقة الأذن اليسرى، فاستشاط غضب المتهم وخلال المشاجرة استطاع أن يستحوذ على السكين من المجنى عليه وقام بطعنه فى منطقة البطن.

وأضحت التحقيقات أن المتهم حاول الهرب ولكن الأهالي تمكنوا من ضبطه وتسليمه لقسم شرطة امبابة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالقتل، كما طالبت بتشريح ودفن جثة المجني عليه.

وطالبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتي كشفت أن المتهم كان علي خلافات سابقة بالمجني علية بسبب تعدي الآخير علية بالضرب وإصابته بجروح فى وقت سابق.