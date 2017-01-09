مباحث التموين تضبط صاحب مستودع بوتاجاز هرب 6899 اسطوانة بالبدرشين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط صاحب مستودع بوتاجاز بمنطقة البدرشين، امتنع عن بيع إسطوانات البوتاجاز المنزلية عن المواطنين لبيعها فى السوق السوداء .

وقالت الادارة في بيان صحفى، إنه تبين عدم إنتظام القيد بدفتر 21 بترول والتصرف فى 6899 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم سعه 12.5 كجم خلال الفترة من 1/12/2016 وحتى 3/1/2017 .

كانت المعلومات وردت الى اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، بشأن تلاعب بعض أصحاب المستودعات البوتاجاز فى الأسطوانات وتعمد حجبها عن المواطنين لتهريبها الى السوق السوداء، وأنه تم تشكيل مجموعات عمل لضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم .