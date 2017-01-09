إحالة طالبين إلى مجلس التأديب بجامعة طنطا

الغربية: مصطفى عادل

صرح الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب عن تحويل كل من زياد أحمد علي سلامة الطالب بالفرقة الثانية انتظام بكلية الحقوق، وأشرف محمد أحمد البحراوي الطالب بالفرقة الثالثة بقسم الآثار كلية الآداب إلى مجلس التأديب وذلك لإثارتهم الشغب وافتعال المشاكل داخل الحرم الجامعي.

وأكد أبو الخير فى بيان له اليوم الأثنين ،على تصدي جامعة طنطا برئاسة الدكتورإبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة لكافة الظواهر التي تحيد عن تطبيق النظام الجامعي أو تخرج عن الضوابط الأمنية المحددة داخل الجامعة.

كانت كلية الآداب قد شهدت مشادة بين عدد من الطلاب يوم الثلاثاء االماضى تزامناً مع جولة رئيس الجامعة برفقه الدكتور مدثر بكليتي الآداب والحقوق؛ حيث اعتدى الطالب أشرف البحراوي بالفرقة الثالثة آثار على الطالب إسلام هلال شوقي السيد بذات الفرقة، كما اعتدى الطالب زياد سلامة بالفرقة الثانية حقوق على عبد الله محمود جلال أخصائي أمن بمجمع الكليات بسبرباي ، وعلى الفور تم اتخاذ القرار بتحويل الطلاب المشاغبين إلى مجلس التأديب لدراسة الواقعة وتقرير العقوبة المستحقة لهم.