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وفاة 19 شخص وإصابة 155 بحوادث الدراجات النارية في 2016

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وفاة 19 شخص وإصابة 155 بحوادث الدراجات النارية في 2016 وفاة 19 شخص وإصابة 155 بحوادث الدراجات النارية في 2016

أظهرت الاحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية أن الدراجات النارية التي وقعت في العام الماضي بلغ عددها 174 حادث على مستوى الدولة، وأن حوادث الصدم والتصادم للدراجات النارية تأتي في مقدمة الحوادث التي وقعت حيث بلغ عددها 101 حادث يليها حوادث التدهور وبلغ عددها 56 حادث، يلي ذلك حوادث الدهس حيث بلغ عددها 16 حادث، إضافة إلى حادث واحد آخر.

وتشير الاحصائية إلى أن الوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات النارية بلغ عددها 19 حالة وفاة وبلغ عدد الإصابات الناتجة عن تلك الحوادث 155 إصابة ما بين بليغة ومتوسطة وبسيطة في العام الماضي. 

وقال العميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية أن هناك قوانين وآليات وقواعد وفنون لعملية قيادة الدراجات النارية على الطرق والشوارع بالدولة، مشيراً إلى التراخيص والضوابط لاستخدام الدراجات النارية ذات الثلاث والأربع عجلات وتحديد الأماكن التي تسُتخدم فيها هذه الدراجات، لافتاً الى ان ما نشهده في شوارعنا وفي الطرقات والمناطق والأحياء السكنية من حوادث مرورية فادحة يرجع في غالبيتها إلى عدم التزام بعض قائدي الدراجات النارية بالأنظمة والقوانين المرورية .

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