«طرق دبي» تحصد جوائز الحوكمة ومكافحة الفساد على مستوى الدولة

حصدت هيئة الطرق والمواصلات وللسنة الثانية على التوالي جوائز أفضل الممارسات الحكومية في مجال التدقيق الداخلي عن فئة أفضل ممارسات الحوكمة والمخاطر، وعن فئة أفضل ممارسات مكافحة الفساد، كما حصدت الهيئة جائزة التفوق العام على الجهات الحكومية المشاركة على مستوى الدولة، وذلك خلال اختتام فعاليات المؤتمر السادس لرؤساء التدقيق الداخلي الذي عُقد بأبوظبي.

وعبر سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، عن فخره لفوز الهيئة بهذه الجوائز، مؤكدا، أن الهيئة تحرص دائما على الابتكار والتميز وانتهاج أفضل الممارسات في كافة المجالات بما فيها الحوكمة والرقابة والتدقيق، وهو ما تم ترجمته بحصد هذه الجوائز للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال إهداء سعادته دروع الجوائز الثلاث من قِبل إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، حيث عبر عن شكره للإدارة بهذا الإنجاز الذي سوف يزيد من تحفيز الهيئة على مواصلة نهجها في تعزيز ريادتها وفق أدق المعايير المهنية والشفافية والمساءلة في العمل.

ومن جانبه، صرح السيد عبد الله الجوي، مدير إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، بأن الفوز بأهم ثلاث جوائز عن التدقيق الداخلي يعكس المهنية والابتكار والتميز التي تتبعها إدارة التدقيق الداخلي في كل ممارساتها، انطلاقاً من حرص القيادة في الهيئة، والتي كان لها الدور الأساسي في تحفيز إدارة التدقيق الداخلي على التميز والابتكار والعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تقدم مدير إدارة التدقيق الداخلي بشكره لرئيس جمعية المدققين الداخليين على رعايتهم وتنظيمهم لهذا الحدث المهم كما أكد أن حضور رئيسة مجلس إدارة معهد التدقيق الداخلي العالمي السيدة/ أنجيلا ويتزاني للمشاركة في المؤتمر وتكريم الجهات الفائزة إنما يدل على اهتمام أكبر جهة مهنية عالمية في مجال التدقيق الداخلي بهذا الحدث.