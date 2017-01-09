القوى العاملة: التقديم للتدريب فى خدمات البترول مستمر حتى الخميس المقبل

تفقد وزير القوي العاملة، محمد سعفان، عملية تقديم طلبات راغبي التدريب من الشباب مجانًا، بشركة شلمبرجير علي المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، مشددًا على ضرورة تسهيل عملية التقديم وسرعة إنجاز استلام أوراقهم والسيرة الذاتية في سهولة ويسر، موجهًا بتذليل أى مشكلات أو عقبات أمامهم ورعايتهم ومعاملتهم بصورة جيدة.

وقال الوزير فى بيان صحفى، إن الوزارة سوف تستمر حتي الخميس المقبل 12 يناير الجاري، في قبول طلبات التدريب، وسوف يمنح المتدرب مكافأة مالية 1300 جنيه لمدة شهر مدة التدريب، فضلا عن 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبري.

وأوضح سعفان ، أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا علي دبلوم المدارس الفنية الصناعية “نظام الـ 3 و5 سنوات” ، وخريجي الجامعات الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016، فضلا عن طلبة السنوات النهائية ، كما يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا علي تقدير جيد كحد أدني، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، مع الإلمام باللغة الإنجليزية ، والسن لا يزيد 25 سنة.

وقال وزير القوى العاملة ، إنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير، والتأمين علي جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أوالإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

وتقبل الطلبات باليد أو بالبريد المسجل بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة ، وصورة من شهادة التخرج، وذلك بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط.