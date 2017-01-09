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«اليمنية» تقلع متأخرة 7 ساعات بسبب تصريح عبور أجواء الحرب

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«اليمنية» تقلع متأخرة 7 ساعات بسبب تصريح عبور أجواء الحرب «اليمنية» تقلع متأخرة 7 ساعات بسبب تصريح عبور أجواء الحرب

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

أقلعت طائرة الخطوط الجوية اليمنية المتجهة إلى صنعاء من مطار القاهرة الدولي , بعد تأخر دام نحو 7 ساعات , بسبب انتظار الإذن بإقلاعها لعبور أجواء الاشتباكات من قوات التحالف.
> صرحت مصادر ملاحية بالمطار إن كان من المقرر إقلاع الطائرة الساعة 4:00 صباحًا، وتم التواصل مع قيادة قوات التحالف العربي لعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين، وتم السماح لها بالإقلاع بعد أن تم استضافة ركابها بإحدى صالات الترانزيت.

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