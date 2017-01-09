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مصادر يمنية: عناصر الحوثيين وصالح زرعت ربع مليون لغم بعدة محافظات

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مصادر يمنية: عناصر الحوثيين وصالح زرعت ربع مليون لغم بعدة محافظات مصادر يمنية: عناصر الحوثيين وصالح زرعت ربع مليون لغم بعدة محافظات

>صنعاء (أ ش أ)

ذكرت مصادر عسكرية يمنية اليوم الاثنين، بأن ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح زرعت نحو ربع مليون لغم منذ بدء حروبها بعدة محافظات فى مارس 2015 .

وقالت المصادر لقناة (العربية) ، اليوم أن  " هذا الرقم يمثل إحصائية تقديرية لما تم زرعه حتى نهاية ديسمبر 2016، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة باستمرار نتيجة لكون الميليشيات تقوم فى العادة بزرع كميات إضافية من الألغام والمتفجرات قبيل انسحابها من أى منطقة تتمكن قوات الشرعية من تحريرها .

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطنى تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع 600 لغم زرعها الحوثيون والقوات الموالية لهم فى مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقى البلاد، مشيرة إلى أن نحو 100 ألف لغم جرى زرعها من قبل الميليشيات بمحافظات عدن ولحج والضالع جنوبى اليمن، فى حين توزع باقى العدد على محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء وشبوة وحجة، إضافة إلى أطراف صعدة .

يشار إلى أن دول التحالف قد شكلت أواخر أغسطس 2015، عشرة فرق هندسية متخصصة لنزع الألغام فى المناطق المحررة.


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مصر 365

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