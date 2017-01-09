أخبار عاجلة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم -
الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه -
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة" -
تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل -
7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«كوت ديفوار» تفوز على «السويد» وديًا استعدادًا لبطولة إفريقيا

Google+ Print
«كوت ديفوار» تفوز على «السويد» وديًا استعدادًا لبطولة إفريقيا «كوت ديفوار» تفوز على «السويد» وديًا استعدادًا لبطولة إفريقيا

كوت ديفوار

فاز منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم على نظيره السويدي 2-1 ، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، أمس الأحد، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم السويدي بهدف سجله ويلفريد كانون، لاعب منتخب كوت ديفوار، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، وتعادل سيرجي نجيسان للمنتخب الإيفواري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يسجل جيوفاني سيو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وصنع البديل ويلفريد زاها هدف فوز كوت ديفوار على السويد في مشاركته الأولى مع حامل لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم .

وأرسل “زاها” الذي قرر مؤخرًا اللعب مع كوت سقوار بدلا من انجلترا – كرة عرضية مثالية حولها جيوفاني سيو إلى داخل الشباك .

ويستعد منتخب كوت ديفوار في الامارات لكأس الأمم الأفريقية. وسيتوجه إلى الجابون يوم الخميس المقبل ، حيث يلعب في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات توجو والكونغو والمغرب.

فيما يستعد المنتخب السويدي لاستكمال منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق