«كوت ديفوار» تفوز على «السويد» وديًا استعدادًا لبطولة إفريقيا

فاز منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم على نظيره السويدي 2-1 ، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، أمس الأحد، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف سجله ويلفريد كانون، لاعب منتخب كوت ديفوار، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، وتعادل سيرجي نجيسان للمنتخب الإيفواري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يسجل جيوفاني سيو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وصنع البديل ويلفريد زاها هدف فوز كوت ديفوار على السويد في مشاركته الأولى مع حامل لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم .

وأرسل “زاها” الذي قرر مؤخرًا اللعب مع كوت سقوار بدلا من انجلترا – كرة عرضية مثالية حولها جيوفاني سيو إلى داخل الشباك .

ويستعد منتخب كوت ديفوار في الامارات لكأس الأمم الأفريقية. وسيتوجه إلى الجابون يوم الخميس المقبل ، حيث يلعب في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات توجو والكونغو والمغرب.

فيما يستعد المنتخب السويدي لاستكمال منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.