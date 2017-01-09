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وزير الزراعة اللبنانى يؤكد أن مصر نقطة ارتكاز للمنطقة وقائدة للعالم العربى

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وزير الزراعة اللبنانى يؤكد أن مصر نقطة ارتكاز للمنطقة وقائدة للعالم العربى وزير الزراعة اللبنانى يؤكد أن مصر نقطة ارتكاز للمنطقة وقائدة للعالم العربى

وزير الزراعة اللبنانى – غازى زعيتر

أكد وزير الزراعة اللبنانى غازى زعيتر، تطلع كل عربي أن تكون دائمًا قوية وقائدة للعالم العربى، نظرًا لإعتبارها نقطة إرتكاز منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الإثنين، لوزير الزراعة اللبنانى والوفد المرافق له لدى زيارته إلى القاهرة.

وأوضحت “نصر”، أن وزارة التعاون الدولى تترأس اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا بين البلدين من الجانب المصرى، وتسعى لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجالات التجارة والزراعة والنقل.

ونقلت “نصر” للوزير اللبنانى حرص الرئيس على دعم العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، موضحة أنها اتفقت مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى مؤخرًا بصفته رئيس اللجنة الوزارية التحضيرية من الجانب اللبنانى على عقد إجتماع تمهيدى للجنة للعليا المشتركة بين البلدين فى بيروت قريبًا وعمل مسودات لمذكرات التفاهم المنتظر توقيعها خلال اجتماع اللجنة العليا المشترك المقبل فى دورته الثامنة برئاسة رئيسى وزراء البلدين المقترح عقده بالقاهرة والتى لم تنعقد منذ عام 2010.

وأشارت إلى أهمية عقد اللجنة العليا بين البلدين، نظرًا لتجمع الوزراء المصريين ونظرائهم اللبنانيين فى العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون بين البلدين الأشقاء.

وأكد وزير الزراعة اللبنانى، أن مصر ولبنان تربطهما علاقات تاريخية وطيدة على كافة الاصعدة وفى مجالات التعاون التجارى والصناعى وخاصة الحاصلات الزراعية.

واشار إلى أن لبنان تشعر دائمًا بأهمية مصر ودعم القيادة السياسية المتواصلة، خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستقرار السياسى فى بيروت داعيًا الوزيرة إلى زيارة لبنان خلال الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان على ضرورة زيادة التعاون فى عدد من المجالات لاسيما التجارية وفي التصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية والعمل على إزالة أي عقبات تواجه البلدين والتنسيق لدعم كل البرامج التنموية أمام مؤسسات التمويل الدولية لكل من مصر ولبنان.

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