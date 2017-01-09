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مباحث التموين ضبط صاحب مستودع بوتجاز هرب 6899 أسطوانة بالبدرشين

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مباحث التموين ضبط صاحب مستودع بوتجاز هرب 6899 أسطوانة بالبدرشين مباحث التموين ضبط صاحب مستودع بوتجاز هرب 6899 أسطوانة بالبدرشين

>كتب مدحت وهبة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث من ضبط صاحب مستودع بوتاجاز بمنطقة البدرشين ، امتنع عن بيع إسطوانات البوتاجاز المنزلية عن المواطنين لبيعها فى السوق السوداء  .

 

وقال بيان صحفى ، أنه  تبين عدم إنتظام القيد بدفتر 21 بترول والتصرف فى 6899  اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم سعه 12.5 كجم  خلال الفترة من 1/12/2016 وحتى 3/1/2017 .

كانت المعلومات وردت الى اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ،   بشأن تلاعب بعض أصحاب المستودعات البوتاجاز فى الأسطوانات وتعمد حجبها عن المواطنين لتهريبها الى السوق السوداء، وأنه تم تشكيل مجموعات عمل لضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم .

 

 


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