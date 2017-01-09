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هدوء الأوضاع الأمنية بدمياط بعد إحباط محاولة للتعدى على مباحث فارسكور

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هدوء الأوضاع الأمنية بدمياط بعد إحباط محاولة للتعدى على مباحث فارسكور هدوء الأوضاع الأمنية بدمياط بعد إحباط محاولة للتعدى على مباحث فارسكور

>كتب محمود عبد الراضى

أكدت وزارة الداخلية هدوء الأوضاع الأمنية فى مركز فارسكور فى دمياط بعد الأحداث التى شهدتها المنطقة أمس الأحد.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى صرح أنه أثناء قيام قوة من وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط  بتنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن   "محمد. ح. ا"عاطل ومقيم دائرة المركز والسابق إتهامه فى جنايتى (إتجار بالمواد المخدرة) واثناء  إستشعار المتهم بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث بادلته القوة وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه وبحوزته (95 تذكرة هيروين وزنت حوالى 100 جرام ، طبنجة حلوان 9مم ، 4 طلقات من ذات العيار.

 وعلى إثر ذلك تجمع عدد من أهل المتهم وحاولوا التعدى على القوات لتهريب المتهم إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك إصابة أحد أفراد القوة واثنين من ذوى المتهم وحدوث بعض التلفيات بإحدى سيارات الشرطة، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة، التى باشرت التحقيق فى الواقعة.

 

 

 


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