تحقيقات النيابة: ضابط قسم عين شمس زور محضر ضد مواطن لخلافات مع أقاربه

كتب كريم صبحى

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات شرق القاهرة عن تفاصيل جديدة فى واقعة اتهام ضابط باحتجاز مواطن بقسم عين شمس وتلفيق قضية له.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن العام، التى أكدت صحة الاتهام الموجه لضابط بقسم عين شمس بتزوير محضر لمواطن بزعم حيازته سلاح أبيص.

وقالت التحريات إن الرائد "وائل ع" حرر المحضر باسم ضابط آخر زميل له بقسم شرطة عين شمس، لكن الضابط الثانى اعترف على زميله المتهم، وأكد أنه لم يحرر محضراً ضد المواطن وأن الضابط المتهم زور المحضر ضده.

كما تبين من التحريات والتحقيقات أن الضابط المتهم فعل ذلك بالمتهم بتوصية من احد أقاربه لوجود خلافات بينه والمواطن المجنى عليه، حيث كشفت التحقيقات أن الضابط المتهم أجبر المواطن المجنى عليه على خلع ملابسه وأجبره على الوقوف بـ"البوكسر" وحرر له محضرا مزورا بحيازته سلاح أبيض لترهيبه بسبب خلافاته مع أقارب الضابط.

وأمرت نيابة عين شمس بإخلاء سبيل الضابط المتهم بكفالة 5 آلاف جنيه بعد أن وجهت له تهمة التزوير فى محرر رسمى وهتك عرض المجنى عليه واستغلال النفوذ .