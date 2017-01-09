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مصرع 21 شخصًا فى سيول جنوب تايلاند

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مصرع 21 شخصًا فى سيول جنوب تايلاند مصرع 21 شخصًا فى سيول جنوب تايلاند

ارشيفية

ذكر مسئولون فى تايلاند، اليوم الاثنين، أن سيولا نتجت عن هطول الأمطار فى مناطق واسعة من جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 21 شخصًا، وأضرت بإنتاج المطاط فى المنطقة،  فيما عززت العسكرية المساعدات للمناطق المنكوبة.

وينتهى موسم الأمطار فى تايلاند أواخر نوفمبر كما أن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول أمر نادر فى يناير.

وقال المسئولون، إن أمطارًا غزيرة غير موسمية هطلت على 12 من أقاليم البلاد البالغ عددها 67.

وأضاف براويت ونجسوان، نائب رئيس الوزراء للصحفيين، “أرسلنا الجنود والشرطة ووزارة الداخلية لتخفيف الوضع”.

وذكرت إدارة مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها أن عدد القتلى جراء السيول بلغ 21، وتجاوز عدد الأسر المتضررة 330 ألف أسرة.

وأضافت الإدارة، أن المطار الرئيسى فى إقليم ناخون سى تامارات الجنوبى سيبقى مغلقا فى المستقبل المنظور، كما تم تعليق العمل فى خط سكك حديدية بين العاصمة بانكوك وناخون سى تامارات وجنوب تايلاند منطقة رئيسية لإنتاج المطاط.

وقال يوتاى سونلوكسب، رئيس مجلس المطاط الطبيعى لـ”رويترز” إن هذا أسوأ صدمة بالمنطقة منذ عشرة أعوام، السيول شديدة جدًا.

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أونا

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