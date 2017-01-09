تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن طالب مصرى تم تكريمه بإسرائيل لـ2 أبريل

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف ثابت ومحمد عايد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن هيثم حسانين "طالب" الذى تم تكريمه من جامعة تل أبيب الإسرائيلية، لجلسة 2 أبريل القادم .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٤٢١ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء .

وقالت الدعوى إن جامعة تل أبيب كرمت هيثم حسانين فى حفل تخرجها السنوى لطلاب الماجستير الدوليين، وقد ألقى خطابا أمام الجامعه قائلا "نشأتى الريفية جعلتنى محاطا منذ طفولتى بالمواقف العدائية النمطية لإسرائيل والتى يراها المصريون عدوا أبديا لا يجب التعامل معه كما أراها فى الأفلام ووسائل الإعلام بلد المتآمرين والجواسيس واللصوص، متابعا: "نفكر كثيرا فيما نفترضه فقد يكون عكس الحقيقه".