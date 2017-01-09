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14 يناير.. موعد انطلاق قناة dmc

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14 يناير.. موعد انطلاق قناة dmc 14 يناير.. موعد انطلاق قناة dmc

كتبت – إنجي لطفى

أعلنت قنوات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عن موعد انطلاقتها الرسمية للبث،حيث من المقرر انطلاقها 14 يناير الجاري.

وكانت قناة dmc قد أعلنت عن خريطتها البرامجية والتي  تحتوي على برنامج التوك شو الرئيسي المسائي بعنوان “مساء DMC” من تقديم الإعلامية إيمان الحصرى والإعلامي أسامة كمال، وأيضا برنامج” 8 الصبح” وهو برنامج صباحي يقدمه الإعلامي رامي رضوان ويشاركه 4 مذيعات وهن داليا أشرف، أيه جمال الدين، هبة ماهر، أية الغرياني.

وعن البرامج الفنية الترفيهية ، فتشتمل القناة على برنامج” ده كلام” تقدمه الإعلامية سالي شاهين، وبرنامج “عيش الليلة من تقديم الفنان أشرف عبد الباقي، وأيضا برنامج “بيومي أفندي ” ويقدمه الفنان بيومي فؤاد، بالإضافة إلى برنامج “شيري استوديو” وتقدمه الفنانه عبد الوهاب، ويضاف إلى القائمة برنامج “تعالى” تقدمه الفنانة غادة عادل، وبرنامج” قعدة رجاله” مع شريف سلامه واياد نصار ومكسيم خليل، أما البرنامج الديني على القناة فسيتم عرض برنامج” لعلهم يتفقهون” مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز.

أما عن المسلسلات المقرر عرضها فبلغ عددهم 4 مسلسلات عرض أول حصري هم مسلسل” جراند اوتيل” النسخة الأصلية ” الإسبانية “، و”حجر جهنم” من بطولة كنده علوش – أروى جوده ، و ايضا مسلسل” الأب الروحي” بطولة محمود حميده – مريهان حسين – أحمد فلوكس، كما يتعرض القناةمسلسل” اختيار اجباري” بطولة خالد سليم – أحمد زاهر – كريم فهمي – هيدى كرم.

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أونا

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