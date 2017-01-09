مران الزمالك.. عودة إسلام جمال ومشاركة 19 لاعبا بينهم 5 ناشئين

كتب أحمد توفيق

عاد إسلام جمال مدافع الزمالك، لتدريبات فريقه الجماعية اليوم الاثنين، بعد شفائه من نزلة البرد التى تعرض لها ومنعته من المشاركة فى التدريبات يومى السبت والأحد.

ويستعد الزمالك لمباراة السوبر المحلى أمام النادى الأهلى، والمقرر إقامتها يوم 10 فبراير المقبل فى دولة الإمارات.

وشهد مران الزمالك غياب محمد مسعد صانع ألعاب الفريق بالإضافة إلى السداسى الدولى أحمد الشناوى وعلى جبر وأحمد دويدار وإبراهيم صلاح وطارق حامد ومحمد إبراهيم للتواجد فى معسكر استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية بالجابون المقرر انطلاقها يوم 14 يناير الجارى، بالإضافة إلى الثنائى محمود حمدى الونش وأحمد توفيق للانضمام للمنتخب العسكرى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة كأس العالم العسكرية فى عمان الشهر الجارى.

كما شهد مران الزمالك غياب الثلاثى الإفريقى ستانلى ومعروف يوسف ومايوكا لتواجدهما فى بلادهم لقضاء أجازة بالإضافة إلى على فتحى المتواجد حاليا فى ألمانيا للخضوع لتدريبات علاجية وأيمن حفنى الذى يعانى من مزق فى العضلة الضامة، فيما واصل مصطفى فتحى خوض تدريبات علاجية.

وشهد تدريب الزمالك مشاركة 14 لاعبا من الفريق الأول هم محمود عبد الرحيم جنش وشوقى السعيد ومحمد مجدى ومحمد ناصف وأسامة إبراهيم وحسنى فتحى ومحمود دونجا وأحمد جعفر وصلاح ريكو وباسم مرسى ورمزى خالد وإسلام جمال وأحمد رفعت وشيكابالا بالإضافة إلى 5 لاعبين ناشئين هم محمود حسن ويوسف أحمد ومحمد حمدى لاعبى فريق مواليد 97 وهانى رشدى وحسين فيصل لاعبى مواليد فريق 99.