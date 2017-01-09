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اليوم.. «إتفرج يا سلام» يعرض فيلم «أنا سعيد جدًا لدرجة أنى سألعب الجولف»

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اليوم.. «إتفرج يا سلام» يعرض فيلم «أنا سعيد جدًا لدرجة أنى سألعب الجولف» اليوم.. «إتفرج يا سلام» يعرض فيلم «أنا سعيد جدًا لدرجة أنى سألعب الجولف»

يعرض برنامج “إتفرج يا سلام “، للفيلم الوثائقي الطويل ” أنا سعيد جداَ لدرجة أنني سألعب الجولف ” ، سيناريو وإخراج سامح إسطفانوس،فى السابعه والربع مساء غدا الأثنين عبر القناة الثانية بالتليفزيون المصرى .
> الفيلم إنتاج المركز القومي للسينما، مونتاج مها رشدي ، موسيقي تامر كروان ، تصوير كمال عبد العزيز و إسلام عبد السميع ، أشعار احمد حداد ، و يعقب عرضه قيام الناقد الكبير على أبو شادى بمناقشة مخرجه.
> يذكران البرناممج اعداد الناقد مجدى الطيب،إخراج عبد السلام جنيدى.

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