اليوم.. «إتفرج يا سلام» يعرض فيلم «أنا سعيد جدًا لدرجة أنى سألعب الجولف»

يعرض برنامج “إتفرج يا سلام “، للفيلم الوثائقي الطويل ” أنا سعيد جداَ لدرجة أنني سألعب الجولف ” ، سيناريو وإخراج سامح إسطفانوس،فى السابعه والربع مساء غدا الأثنين عبر القناة الثانية بالتليفزيون المصرى .

> الفيلم إنتاج المركز القومي للسينما، مونتاج مها رشدي ، موسيقي تامر كروان ، تصوير كمال عبد العزيز و إسلام عبد السميع ، أشعار احمد حداد ، و يعقب عرضه قيام الناقد الكبير على أبو شادى بمناقشة مخرجه.

> يذكران البرناممج اعداد الناقد مجدى الطيب،إخراج عبد السلام جنيدى.