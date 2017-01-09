ضبط سولار مدعم وانابيب بوتجاز بمزرعة ولحوم منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية إسلام الخياط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حمله مكبرة على الأسواق، وضطت كميات من السولار داخل مزرعة، وانابيب بوتجاز مدعمة ولحوم منتهية الصلاحية.

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجه مدير مباحث التموين والعقيد محمد عز وكيل مباحث التموين بتمكن ضباط المباحث من ضبط"محمد ص م ال 42 عام" صاحب محل لبيع زيوت السيارات بقرية ميت السودان، بمركز طنطا ومقيم بذات الناحيه بحوزته 15 جركن معبأ سولار مدعم سعه 20 لتر، وتحرر المحضر رقم 494 جنح مركز طنطا 2017 بالواقعة.

كما تم ضبط" وائل ن ع س 37 عام" صاحب مزرعه دواجن بقريه كفر كلا الباب - مركز السنطة بحوزته 15 اسطوانه بوتاجاز منزليه مدعمه سعه 12.5 كيلو جرام مملوءه ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2788 جنح مركز السنطه 2017 .

وضبط "عاشور ع ال 47 عام" صاحب محل لبيع اللحوم المجمده ببندر زفتى- مقيم بذات الناحيه بحوزته 40 كيلو لحوم مفرومه بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومده الصلاحية فى المحضر رقم 121 جنح قسم زفتى 2017