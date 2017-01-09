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القوى العاملة: الكويت رفعت رسوم الخدمات الصحية علي الوافدين والزائرين

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القوى العاملة: الكويت رفعت رسوم الخدمات الصحية علي الوافدين والزائرين القوى العاملة: الكويت رفعت رسوم الخدمات الصحية علي الوافدين والزائرين

أرشيفية

قالت وزارة القوى العاملة، إن دولة الكويت قررت زيادة رسوم الخدمات الصحية علي الوافدين والزائرين اعتبارا من منتصف فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة ، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن وزير القوي العاملة محمد سعفان،تلقى تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بسفارة بالكويت، مؤكداً أن وزير الصحة الكويتي جمال الحربي أعلن عن هذه الزيادة.

وأشار المستشار العمالي، جمال سيد أحمد، إلي أن هذه الزيادة ستؤثر على العمالة الوافدة من كل الجنسيات، عرضا مقارنه بين الخدمات الجديدة التى ستطبقها وزارة الصحة بمثيلاتها فى المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ، مشيرا إلي أن فارق الأسعار يعتبر بسيطا وتقل الأسعار فى بعض الخدمات التى يقدمها القطاع الخاص عن الحكومى.

وأضاف، أن هذا ما حدث بمكتب التمثيل العمالي إلى وضع خطة تدريجية لرفع رواتب العمالة المصرية في بعض المهن ذات الرواتب الضغيفة بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال حتى نصل إلى مرحلة أن تكون كل المهن ذات رواتب الـ 100 دينار، قد تم رفعها،  فالمستهدف أن نصل فى بعض المهن والوظائف إلى زياده من 30% إلى 50 % ،وبعض المهن من 20% إلى 30 % ذات الرواتب المتوسطة.

 

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