الرئاسة اللبنانية: ميشال عون يغادر إلى السعودية بعد ظهر اليوم

كتبت آمال رسلان

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون يغادر بيروت بعد ظهر اليوم متوجها إلى الرياض فى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال البيان الرئاسى، إن عون يرافقه فى الزيارة وفد رسمى يضم وزراء الخارجية والتربية والمالية والدفاع الوطنى والداخلية والبلديات وشئون رئاسة الجمهورية والإعلام والاقتصاد والتجارة.

كما أشارت الرئاسة اللبنانية أن عون سيتوجه والوفد المرافق له عقب الرياض إلى الدوحة، حيث يقوم بزيارة رسمية لقطر تلبية لدعوة رسمية.

واعتبر السفير عبد الستار محمد عيسى سفير جمهورية لبنان فى السعودية، أن "علاقات المملكة العربية السعودية ولبنان على أعتاب مرحلة مهمة وجديدة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، لافتا إلى أن زيارة عون إلى المملكة التى تبدأ اليوم تعكس بالفعل قوة وأهمية ومتانة هذه العلاقة التى تربط البلدين الشقيقين".

وقال السفير عيسى "لا شك أن هذه الزيارة تحمل مدلولات مهمة، لعل أبرزها أنها الزيارة الأولى للرئيس منذ تنصيبه كما أنها تضم وفدا كبيرا مرافقا يزيد على حوالى خمسين مسئولا حكوميا، منهم تسعة وزراء، على رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل"، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الرئيس سوف يرعى لقاء موسعا يضم رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين".