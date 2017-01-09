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13 مصنعا بمدينة العاشر من رمضان متعثرة عن تسديد 30 مليون جنيه للدولة

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13 مصنعا بمدينة العاشر من رمضان متعثرة عن تسديد 30 مليون جنيه للدولة 13 مصنعا بمدينة العاشر من رمضان متعثرة عن تسديد 30 مليون جنيه للدولة

>الشرقية - فتحية الديب

كشف تقرير صادر من محكمة المنصورة الاقتصادية، عن مديونية 13 مصنعا بمدينة العاشر من رمضان، بـ30 مليون جنيه، نتيجة قروض أو مخالفات لم يتم تحصيلها لصالح الدولة.

 

ومن جانبه أرسلت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بالشرقية، برئاسة المستشار إيهاب الحسينى رئيس إدارة التنفيذ ونائب رئيس المحكمة، لمحضرى المطالبة بالعاشر من رمضان، بضرورة تحصيل المبالغ المتراكمة على أصحاب 13 مصنعا بمدينة العاشر من رمضان والتى تقدر بـ30 مليون جنيه.

 

وتبين أنه من بين المصانع المطالبة بتسديد مبالغ مالية، كل من شركة القاهرة للمشروبات وشركة جولتكس ايجبت وشركة العاشر لصناعة خيوط البوليستر وشركة هاى فاشون لصناعة الملابس الجاهزة وشركة لإنتاج وتوزيع الحديد والصلب وشركة دكستر والصلب لإنتاج السوربيتول والجلوكوز الطبى.

 

يذكر أن قسم تنفيذ الأحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار إيهاب الحسينى، تمكن لأول غير مسبوقة فى تاريخ المحكمة فى تنفيذ العديد من الأحكام المتأخرة.

 


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