بالصور ..بلطجية يعتدون على أهالي قرية السماكين بالشرقية لسرقتهم بالإكراه

الشرقية- فتحية الديب

شهدت قرية السماكين التابعة لمركز الحيسنية بالشرقية، تكرار وقائع اعتداءات البلطجية والخارجين عن القانون على الأهالى، لسرقة ممتلكاتهم بالإكراه.

ويقول" عبد الحميد محمد " من أهالي القرية أن في الفترة الأخيرة تعرضت القرية لاعتداءات عدد من البلطجية علي الأهالي وسرقة بعض الأشخاص تحت تهديد السلاح، وكان أخر الوقائع ، صباح أمس، عندما قام بعض البلطجية ، باعتراض طريق أحد الأشخاص بناحية سماكين الشرق، بالطريق الواقع ما بين فاقوس- والحسينية، لسرقة سيارته تحت تهديد السلاح الناري، وكان معه زوجته وأطفاله، وحاول الفرار منهم فاصطدم بكوبري، وأصيب بسحجات وكدمات بالجسم، ولاذ الجناة بالفرار دون سرقة السيارة.

وأفاد مصدر أمني، أن ضباط مباحث الحسينية، حددوا الجناة وجاري العمل علي ضبطهم وخاصة بعد تعدد الشكاوي من المواطنين عن قيامهم بترويع الأهالي.

وأضاف المصدر،أن ضباط مباحث الحسينية، تمكنوا في الفترة الأخيرة من ضبط عدد من الخارجين عن القانون بدائرة المركز، وجاري شن حملة لضبط العناصر الإجرامية التي تحاول سرقة الأهالي بالقرية.