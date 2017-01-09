أخبار عاجلة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم -
الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه -
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة" -
تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل -
7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور ..بلطجية يعتدون على أهالي قرية السماكين بالشرقية لسرقتهم بالإكراه

Google+ Print
بالصور ..بلطجية يعتدون على أهالي قرية السماكين بالشرقية لسرقتهم بالإكراه بالصور ..بلطجية يعتدون على أهالي قرية السماكين بالشرقية لسرقتهم بالإكراه

>الشرقية- فتحية الديب

شهدت قرية السماكين التابعة لمركز الحيسنية بالشرقية، تكرار وقائع اعتداءات البلطجية والخارجين عن القانون على الأهالى، لسرقة ممتلكاتهم بالإكراه.

 

ويقول" عبد الحميد محمد " من أهالي القرية أن في الفترة الأخيرة تعرضت القرية لاعتداءات عدد من البلطجية علي الأهالي وسرقة بعض الأشخاص تحت تهديد السلاح، وكان أخر الوقائع ، صباح أمس، عندما قام بعض البلطجية ، باعتراض طريق أحد الأشخاص بناحية سماكين الشرق، بالطريق الواقع ما بين فاقوس- والحسينية، لسرقة سيارته تحت تهديد السلاح الناري، وكان معه زوجته وأطفاله، وحاول الفرار منهم فاصطدم بكوبري، وأصيب بسحجات وكدمات بالجسم، ولاذ الجناة بالفرار دون سرقة السيارة.

 

وأفاد مصدر أمني، أن ضباط مباحث الحسينية، حددوا الجناة وجاري العمل علي ضبطهم وخاصة بعد تعدد الشكاوي من المواطنين عن قيامهم بترويع الأهالي.

 

وأضاف المصدر،أن ضباط مباحث الحسينية، تمكنوا في الفترة الأخيرة من ضبط عدد من الخارجين عن القانون بدائرة المركز، وجاري شن حملة لضبط العناصر الإجرامية التي تحاول سرقة الأهالي بالقرية.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365