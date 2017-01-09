وزير البترول يطالب الشركات بترشيد الإنفاق وتطوير معامل التكرير

طالب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، شركات بترول القطاع العام بالمتابعة الدقيقة لبرنامج ترشيد الإنفاق تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بما لا يؤثر على الخطة الإنتاجية، وبدء تنفيذ البرنامج المالي المتكامل على مستوى الشركات وربطه آليا بهيئة البترول في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه.

كما شدد الوزير خلال اجتماع أعمال شركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، على ضرورة الإسراع في تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير وتحديد أولويات تنفيذها بما يسهم في زيادة إنتاج المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق المحلي مثل البوتاجاز والأسفلت والبنزين لتقليل الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، وطالب بالاهتمام بعمليات الصيانة للحفاظ على الأصول الإنتاجية والتشغيل الآمن والعمل على تحقيق كافة اشتراطات وضوابط السلامة والصحة المهنية والبيئة.

وفى إطار تعظيم القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وجه ”الملا” بالاستفادة من إنتاج معملي السويس والنصر من النافتا والمازوت كمدخلات لمشروعات الأوليفينات والبرافينات البتروكيماوية المزمع إقامتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الأصول المتاحة والكوادر البشرية.