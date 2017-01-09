ننشر أسماء ضحايا الهجوم الإرهابى على كمين الشرطة بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال مصدر طبى، إن ضحايا الهجوم الإرهابى على كمين الشرطة بالعريش هم الشهداء: أمينا الشرطة عبد الله عبد الرحمن ناصر، 26 سنة، من محافظة مرسى مطروح، محمد كامل السيد، 40 سنة، من الشرقية، والمجندان بلال عبد الرحمن عبد الحميد، 22 سنة، من محافظة دمياط، حسن جمال حسن، 22 سنة، من محافظة أسيوط، بجانب 4 مجندين آخرين، يجرى التعرف على هويتهم، وجثة أخرى.

والمصابون نقيب الشرطة أحمد راضى محمد، 26 سنة، من محافظة الإسماعيلية، بطلق نارى بالركبة اليسرى، المجندون رجب محمد عبد المنعم، 22 سنة، من محافظة الفيوم، وعمرو رمضان محمد، 22 سنة، من محافظة الفيوم، محمد سعد عيد، 22 سنة، من محافظة الفيوم، محمود ناصر يوسف، 22 سنة، من محافظة القليبوبية، حسن سلمة سلمى، 22 سنة، من محافظة دمياط، مؤمن عبد الله مسلم، 23 سنة، من محافظة المنوفية، معاذ محمد مغازى، 20 سنة، من محافظة الجيزة، عطية عامر عبد الله، 21 سنة، من محافظة الفيوم، أحمد رضا عمرو، 23 سنة، من محافظة الدقهلية، حجازى فوزى حسن، 22 سنة، 22 سنة، من محافظة كفر الشيخ، وأصيبوا بطلقات نارية وشظايا بمختلف أنحاء الجسد.

أما المدنيون المصابون فهم، سناء عدلى محمود، 40 سنة، شظايا بالرأس، إسراء محمود محمد، 22 سنة، شظايا أسفل العين اليسرى، أمل عبد الله حسين، 12 سنة، طلق نارى بالكتف الأيمن، السيد زكى محمد، 38 سنة، الشرقية، طلقات نارية بالبطن.