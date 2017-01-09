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بالصور.. معمر صينى عمره 103 سنوات يزور مصر للترويج للسياحة

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بالصور.. معمر صينى عمره 103 سنوات يزور مصر للترويج للسياحة بالصور.. معمر صينى عمره 103 سنوات يزور مصر للترويج للسياحة

>كتب: هانى محمد

 

يستعد لى تشيى أكبر معمر صينى يبلغ من العمر 103 عاما لمغادرة بلاده للمرة الأولى فى حياته متجها إلى وتحقيق حلمه برؤية الأهرامات والآثار القديمة.

 

وقال المعمر الصينى، إنه كان يحلم طوال حياته بزيارة مصر ومشاهدة الآثار المصرية العريقة، خاصة الأهرامات، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التى يغادر فيها وطنه، وأنه سعيد للغاية بأن تكون أولى وجهاته خارج الصين هى مصر، كما أنه يتطلع إلى جولته السياحية في القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ.

 

 

واستقبل السفير أسامة المجدوب، سفير جمهورية مصر العربية فى بكين، صباح اليوم لى تشيى.

من جانبه، رحب السفير أسامة المجدوب بالمواطن الصينى، مؤكداً سعادته بأنه سيحقق حلمه بزيارة مصر، ومنوهاً إلى أن الشعب المصري دائماً ما يرحب بضيوفه من السائحين الأجانب، خاصة القادمين من الصين، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية والروابط الحضارية المتميزة التي تربط بين الشعبين المصري والصيني. 

 

 

 

الجدير بالذكر، أن المعمر الصيني "تشي لي" يبلغ من العمر 103 عاماً ولديه 8 أبناء (4 أولاد و4 بنات)، حيث يبلغ عمر أكبر أبنائه 80 عاماً، كما أنه يحرص على ممارسة الرياضة وركوب الدراجات بشكل منتظم.

 

 


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