حبس "حرامى" المساجد بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإسكندرية - هناء أبو العز

قررت نيابة مينا البصل فى الإسكندرية، حبس عاطل، قام بسرقة اللأجهزة الصوتية، من داخل المساجد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل مفادها قيام "م. ع"- 25 سنة عاطل مقيم السيدة زينب محافظة القاهرة وله محل إقامة أخر نجع العرب دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد "5" قضايا "نشل وضرب وسرقة" أخرها القضية جنح قسم شرطة البساتين "سرقة" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساجد، متخذًا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب 6 حادث سرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المبلغين تعرف كل منهم على ما يخصه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

المتهم بسرقة أجهزة الصوت من المساجد