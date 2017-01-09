«إيران» تعلن الحداد العام 3 أيام لوفاة الرئيس السابق «رفسنجاني»

أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 3 أيام لوفاة الرئيس الأسبق الإيرانى ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني وعطلة حداد غدا الثلاثاء في البلاد .

وذكرت الحكومة الإيرانية، في بيان لها إلى دور آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني في بلورة الثورة الإسلامية واستقرار نظام الجمهورية الإسلامية ومسؤولياته الجسام في إدارة البلاد والحرب المفروضة على إيران معزية بهذه الخسارة الأليمة.

ودعت الحكومة الإيرانية أبناء الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة والتاريخية في مراسم تشييع جثمان الشيخ أكبر هاشمي رفسنجاني.

وتوفى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني مساء أمس الأحد إثر إصابته بأزمة قلبية في إحدى مستشفيات العاصمة طهران عن عمر يناهز 83 عامًا.