الحلقة الثالثة من "تحت الأرض": اتهام سونجول "التركية" في تفجير الكنيسة

كتب : الوطن منذ 18 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "تحت الأرض"، مواصلة الشرطة للتحقيقات في قضية تفجير الكنيسة المتهم فيها جمال الجبالي، الذي يجسد دوره "أمير كرارة".

وشهدت أيضا زيارة "علي" صديق جمال، في السجن، لمعرفة كيف استطاعت الشرطة القبض عليه.

كما استجوبت الشرطة، الفنانة التركية سونجول أودين، المشهورة بـ "نور"، واتهمتها بالتورط في تفجير الكنيسة؛ لأن الشرطة قبضت على كرارة أثناء تواجده معها في شقتها، بعد وقوع الحادث مباشرة.

ورفضت سونجول، توكيل محامي للدفاع عنها، وأصرت على الدفاع عن نفسها.

جدير بالذكر، أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، ومن تصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.