القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للمصريين بدولة الكويت بمرتبات مجزية للمؤهلات العليا والمتوسطة

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن وظائف خالية وفرص عمل ممتازة للمصريين للعمل بدولة الكويت لجميع المؤهلات الدراسية مؤهلات عليا ودبلومات فنية بمرتبات وحوافز مجزية ومرتبات تتراوح ما بين 400 دينار إلى 1200 دينار شهريا والتقديم يديوا بوزارة القوى العاملة حتى يوم 13 يناير 2017.

الوظائف المتاحة للمصريين للعمل بدولة الكويت والتخصصات المطلوبة وسنوات الخبرة والمرتب :-

1- كبير مهندسين حاصل على بكالوريوس هندسة وخبرة لا تقل عن 12 سنة والسن لا يقل عن 35 سنة والمرتب 1200 دينار كويتى.

2- مهندس جودة حاصل على كالوريسو هندسة ميكانيكا وخبر لا تقل عن 5 سنوات والسن لا يقل عن 27 سنة والمرتب 800 دينار كويتى.

3- مفتش جودة لحام حاصل على مؤهل عال وخبر لا تقل عن 5 سنوات والسن لا يقل عن 27 سنة والمرتب 500 دينار كويتى.

4- مفتش جودة دهانات حاصل على مؤهل عال وخبرة لا تقل عن 3 سنوات والسن لا يقل عن 26 سنة والمرتب 500 دينار كويتى.

5- مفتش جودة معدات حاصل على بكالوريوس هندسة وخبرة لا تقل عن 3 سنوات والسن لا يقل عن 26 سنة والمرتب 500 دينار كويتى.

– تمنح من يقبل العمل ويتم اختياره السكن والمواصلات وتذكرة سفر ويحصل على البدلات والإضافى ولا يتم دفع أى رسوم مقابل الحصول على الوظيفة.

– يتم العمل فى شركة الغانم إنترناشسونال للتجارة العامة والمقاولات بالكويت،على من يرغب فى التقديم يتم تقديم الأوراق المطلوبة بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً وسف يتم أخطار المتقدمين بموعد الاختبارات والمقابلة الشخصية.

شبكةعيونالإخبارية

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