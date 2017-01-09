معلومات جديدة لا تعرفها عن نظام البوكليت لامتحانات الثانوية العامة

شيماء مصطفى

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى عن تغيير نظام ورقة امتحانات الثانوية العامة بدء من امتحانات الثانوية العامة هذا العام ليكون النظام الجديد على نظام البوكليت وهى عبارة عن كراسة امتحان مكونة من 14 ورقة تتضمن جميع اسئلة الامتحانات، وقد تم عرض فيديوهات لشرح نظام ورقة امتحان وأعلنت الوزارة بانه سوف يتم نشر مجموعة كبيرة من نماذج الامتحانات الجديدة على موقع وزارة التربية والبتعليم بدء من الأسبوع المقبل لكى يتدرب الطلاب على الامتحانات الجديدة وشكل ورقة

الأسئلة والإجابة، وننشر مجموعة من المعلومات عن نظام البكوليت لامتحانات الثانوية العامة.

أولا: سوف يتم دمج ورقة الأسئلة والإجابة فى نموذج كراسة واحدة من 10 ورقات وحتى 20 ورقة.

ثانياً: حوالى 60% من أسئلة الامتحان بنظام الاختيار من متعدد.

ثالثاً: حوالى 40% من الأسئلة بنظام صح وخطأ مع التعليل.

رابعاً: حوالى 30% من الأسئلة لمهارات الإبداع والمتسويات العليا للتفكير.

خامساً: استبعاد الأسئلة المقالية والاختيارية.

سادساً: يترواح عدد الأسئلة ما بين 20 إلى 50 سؤال فى كل نموذج أسئلة.

وأعلنت الوزارة بأن الأسئلة سوف يتم تعديل ترتتيبها داخل الورقة حيث سيكون هناك 5 نماذج من الأسئلة بتروتيب مختلف، وأعلنت أيضاً بانه سوف يكون هناك ورقتين فى نهاية كل بوكليت لكى يقوم الطالب باستخدامها كمسودة للإجابة.

وننشر إنفوجرافيك يعرض معلومات عن نظام البوكليت لامتحانات الثانوية العامة الذى سيتم تطبيقه من هذا العام فى امتحانات 2017.

شبكةعيونالإخبارية

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