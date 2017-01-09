أخبار عاجلة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم -
الحكم بإعدام 4 أشخاص قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه -
بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة" -
تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل -
7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الحاجه زينب تعود من جديد وتنوي التبرع بحلقها الاخر لصندوق تحيا مصر

  • مصر
  • 197
Google+ Print
الحاجه زينب تعود من جديد وتنوي التبرع بحلقها الاخر لصندوق تحيا مصر الحاجه زينب تعود من جديد وتنوي التبرع بحلقها الاخر لصندوق تحيا مصر

منذ فتره قامت القنوات المصريه بالترويج للحاجه زينب التي تبرعت بحلقها لصندوق تحيا في ظل الظروف القاسيه التي تمر علي البلاد في هذه الفتره، ومن كثره الاعلانات والترويج للحاجه زينب كانت حديث الساعه وقتها، اسمها بالكامل الحاجة زينب سعد الملاح.  يبلغ عمر الحاجة زينب ما يقرب من 90 عامًا،وهي من محافظه المنصورة مركز سندوب.

واليوم معنا للحاجه زينب وهي تؤكد بأنها سوف تتبرع بحلقها الاخر لصندوق تحيا مصر، وهذا اثناء عمل حوار معها في برنامج “صباح دريم”، والمذاع على قناة ” دريم الفضائية المصرية، وأصرت علي تبرعها بحلقها الثاني وقالت “الحلق في ودنى وهقلعوا قبل ما أمشي” وقامت بالدعاء للرئيس عبد الفتاح علي الهواء مباشره بمناسبه العام الجديد 2017 فقالت ” ربنا يجعلها سنة سعيدة عليك يا سيادة الرئيس، والسيسى رجل صالح ومن نسل طيب، وربنا ينصره على من يعاديه ويجعل في وشه القبول”.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعمل دعوه للحاجه سيسي لكي يجلس معها لكي يشكرها علي ما قدمته للبلد وتبرعها بأغلي ما لديها وهو الحلق التي ورثته عن أجدادها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء