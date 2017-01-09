الحاجه زينب تعود من جديد وتنوي التبرع بحلقها الاخر لصندوق تحيا مصر

شيماء مصطفى

منذ فتره قامت القنوات المصريه بالترويج للحاجه زينب التي تبرعت بحلقها لصندوق تحيا مصر في ظل الظروف القاسيه التي تمر علي البلاد في هذه الفتره، ومن كثره الاعلانات والترويج للحاجه زينب كانت حديث الساعه وقتها، اسمها بالكامل الحاجة زينب سعد الملاح. يبلغ عمر الحاجة زينب ما يقرب من 90 عامًا،وهي من محافظه المنصورة مركز سندوب.

واليوم معنا فيديو للحاجه زينب وهي تؤكد بأنها سوف تتبرع بحلقها الاخر لصندوق تحيا مصر، وهذا اثناء عمل حوار معها في برنامج “صباح دريم”، والمذاع على قناة ” دريم الفضائية المصرية، وأصرت علي تبرعها بحلقها الثاني وقالت “الحلق في ودنى وهقلعوا قبل ما أمشي” وقامت بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الهواء مباشره بمناسبه العام الجديد 2017 فقالت ” ربنا يجعلها سنة سعيدة عليك يا سيادة الرئيس، والسيسى رجل صالح ومن نسل طيب، وربنا ينصره على من يعاديه ويجعل في وشه القبول”.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعمل دعوه للحاجه سيسي لكي يجلس معها لكي يشكرها علي ما قدمته للبلد وتبرعها بأغلي ما لديها وهو الحلق التي ورثته عن أجدادها.

شبكةعيونالإخبارية

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