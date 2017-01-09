أخبار عاجلة

7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها» -
تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والشرقية -
الزمالك: حسني فتحي جاهز.. ومحمد مجدي يتعافى -
كوبر يطير إلى أسبانيا لقضاء إجازة عيد القيامة -
عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين -
الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيطرة على حريق بقطار بخط مطروح

Google+ Print
السيطرة على حريق بقطار بخط مطروح السيطرة على حريق بقطار بخط مطروح

ارشيفية

ذكرت هيئة السكك الحديدية، أنه تم السيطرة على حريق شب بقطار على خط القباري/مطروح، فجر اليوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها – أنه أثناء توقف قطار 645 بمحطة الحمام والمقرر تحركه الساعة 5:15 من محطة الحمام إلى محطة محرم بك على خط القباري مطروح أبلغ ناظر محطة الحمام الساعة 4:35 بنشوب حريق داخل عربات القطار وهي خالية من الركاب وتم فصلها وإخماد الحريق.

وأفادت هيئة السكة الحديد، بأنه تم إخماد الحريق الذي نشب بعربتين من القطار بمعرفة مطافئ الحمام وبدون أية إصابات وبعد فصل العربتين تحرك القطار الساعة 5:50 بعد تأخير 35 دقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا