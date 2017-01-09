السيطرة على حريق بقطار بخط مطروح

ذكرت هيئة السكك الحديدية، أنه تم السيطرة على حريق شب بقطار على خط القباري/مطروح، فجر اليوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها – أنه أثناء توقف قطار 645 بمحطة الحمام والمقرر تحركه الساعة 5:15 من محطة الحمام إلى محطة محرم بك على خط القباري مطروح أبلغ ناظر محطة الحمام الساعة 4:35 بنشوب حريق داخل عربات القطار وهي خالية من الركاب وتم فصلها وإخماد الحريق.

وأفادت هيئة السكة الحديد، بأنه تم إخماد الحريق الذي نشب بعربتين من القطار بمعرفة مطافئ الحمام وبدون أية إصابات وبعد فصل العربتين تحرك القطار الساعة 5:50 بعد تأخير 35 دقيقة.