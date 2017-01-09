ضبط 31 حالة غش بامتحانات جامعة دمياط و7 طلاب يمتحنون بسجنى جمصة وبورسعيد

دمياط - عبده عبد البارى

بلغت حصيلة حالات الغش فى امتحانات كليات جامعة دمياط اليوم الاثنين إلى 31 حالة بواقع 21 بكلية الآداب و10 بكلية التربية، بينما يؤدى 7 طلاب ينتمون لجماعة الإخوان امتحانات الفصل الدراسى الأول بسجنى جمصة وبورسعيد.

انتظم طلاب جامعة دمياط للأسبوع الثانى على التوالى فى أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، ففى كلية الآداب قال الدكتور محروس المعداوى عميد الكلية لـ"اليوم السابع"، إن الامتحانات تسير بانتظام دون أى تجاوزات باستثناء ضبط 21 حالة غش منذ بدء الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما يواصل 4 طلاب ينتمون لجماعة الإخوان أداء امتحاناتهم بسجن جمصة المركزى وتخصص لهم الكلية لجنة تشرف عليهم.

وفى كلية الفنون التطبيقية، قال الدكتور حاتم إدريس لـ"اليوم السابع"، إن الامتحانات تسير بانتظام دون حدوث أى تجاوزات تذكر، ولم تسجل الكلية حتى الآن أى حالات غش، كما خصصت الكلية لجنة من معيد وملاحظ للانتقال لسجن جمصة المركزى، حيث يؤدى طالبان من المنتمين لجماعة الإخوان امتحانهما داخل محبسهما.

وقال الدكتور السيد عبد المجيد عميد كلية التربية لـ"اليوم السابع" إن الكلية حررت 10 محاضر غش للطلاب منذ بدء الامتحانات وحتى اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الكلية خصصت لجنة من معيد وملاحظ للانتقال لسجن بورسعيد، حيث تؤدى إحدى الطالبات التى تنتمى لجماعة الإخوان امتحانها داخل محبسها.

وأوضح الدكتور ممدوح نعمة الله القائم بعمل رئيس جامعة دمياط لـ"اليوم السابع"، أنه كلف عمداء الكليات الثمانية بضرورة تسليم كراسات إجابات الطلاب لأعضاء هيئة التدريس فى غضون 3 أيام من امتحان المادة لبدء التصحيح لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول بحد أقصى منتصف فبراير.