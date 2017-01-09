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الإسماعيلى يعود للتدريبات اليوم بعد 10 أيام راحة

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الإسماعيلى يعود للتدريبات اليوم بعد 10 أيام راحة الإسماعيلى يعود للتدريبات اليوم بعد 10 أيام راحة

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته اليوم الاثنين بعد الراحة السلبية الطويلة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 10 أيام عقب انتهاء منافسات الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام، خلال فترة توقف المسابقة لمدة 45 يوما نظرا لمشاركة الوطنى في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون 2017، حيث يقود التشيكى فرانز ستراكا الذى يتولي المسئولية ويقود المران لأول مرة بعد إبرام التعاقد معه لخلافة أشرف خضر في القيادة الفنية للدراويش.

ويتدرب الإسماعيلى علي ملعب نادي القناة بسبب وجود يانة لأرضية ملعب الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يعقد ستراكا جلسة مع الجهاز المعاون لتحديد استراتيجيته في قيادة الدراويش وتحديد أسلوب العمل الذي سيسرى عليه مع الدراويش، وبرنامج الإعداد خلال الفترة الجارية ثم يعقد اجتماع مطول مع اللاعبين للتعرف عليهم وتوضيح طريقة التعامل معه، بخلاف الاتفاق علي البرنامج البنى الذي سيشمل التدرب علي فترتين وخوض عدد من اللقاءات الودية خلال الفترة القادمة.


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