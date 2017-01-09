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مباشر.. انطلاق فعاليات منتدى دبي الصحي بمشاركة عالمية

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مباشر.. انطلاق فعاليات منتدى دبي الصحي بمشاركة عالمية مباشر.. انطلاق فعاليات منتدى دبي الصحي بمشاركة عالمية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، انطلقت صباح اليوم الاثنين بفندق جراند حياة دبي فعاليات منتدى دبي الصحي بمشاركة واسعة من قيادات ومسؤولي الصحة والأطباء والمتخصصين من مختلف دول العالم لمناقشة آخر المستجدات العالمية والتوقعات المستقبلية للقطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.

ويقدم موقع البيان تغطية مباشرة لفعاليات المنتدى يمكنكم متابعتها عبر موقعنا الإلكتروني أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك انستغرام وسناب شات AlbayanNews.

 

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