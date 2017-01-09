مدير أمن سوهاج: إزالة 28 حالة تعد على الأراضى الزراعية بساقلته وجرجا

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج لـ"اليوم السابع"، إن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ 28 حكما وقرارا قضائيا وإداريا بجهينة وجرجا وساقلته بإشراف اللواء نائب المدير لقطاع الشمال واللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب واللواء مشرف خدمات الطرق.

وذلك فى مركز شرطة جهينة تم تأمين إزالة "5" حالات تعد على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 107 إدارى مركز جهينة لسنة 2017 وفى قسم شرطة جرجا تم تأمين إزالة "6" حالات تعد على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 114 إدارى قسم جرجا لسنة 2017.

وأمنت قوات مركز شرطة ساقلته إزالة "10" حالات تعد على الأراضى الزراعية، تم تأمين إزالة "7" حالات تعد على منافع النيل، تحرر عن ذلك المحضرين رقمى 119، 120 إدارى مركز ساقلته لسنة 2017.

وأضح مقبل أن عملية التأمين تأتى فى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظا على هيبة الدولة وتأكيدا لسيادة القانون طبقا لتعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزيرالداخلية وأن المديرية تقوم بوضوع خطة بالتعاون مع المحليات من أجل تنفيذ كافة القرارات الصادرة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الرى والصرف والرى.