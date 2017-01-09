هوليوود تستعد لإنطلاق حفل الـ Golden Globe.. وريان رينولدز سعيد بهذا الأمر

خلال الساعات القليلة المقبلة، تستعد هوليوود لإنطلاق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب "Golden Globe" للأعمال السينمائية والتلفزيونية لهذا العام، في واحدة من أكبر الأمسيات الفنية على مستوى العالم.

وهذا الحفل الذي يقدمه جيمي فالون Jimmy Fallon، هو أحد أهم المؤشرات الدالة على قوائم ترشيح الأفلام للفوز بجوائز الأوسكار.

وقبل بدء الحفل المنتظر، نشر الممثل الكندي ريان رينولدز Ryan Reynolds صورة من القاعة، تظهر مقعده المجاور لمقعد آمي شومر Amy Schumer، وعلق قائلاً: "سأحظى بأفضل حديث".

ويتصدر فيلم "Lala Land" القائمة بسبعة ترشيحات يليه فيلم "Moon Light" بستة ترشيحات ثم فيلم "Manchester by the Sea" بخمسة ترشيحات.

وتشمل جوائز جولدن جلوب أيضاً الأعمال التلفزيونية، كما يتصدر قائمة هذا العام نجوم من بريطانيا من بينهم كلير فوي وتوم هيدلسون.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن النجم العالمي الحائز على جائزة أوسكار ليوناردو دي كابريو Leonardo Di caprio سيشارك في تقديم الحفل بدورته الـ 74 لهذا العام.

وكانت صفحة المهرجان قد أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّ النجمة بريانكا شوبرا Piryanka Chopra تستعدّ لتقديم حفل الجوائز أيضاً.

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