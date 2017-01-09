إيما ستون أفضل ممثلة في AACTA Awards.. ونيكول كيدمان تدحض الشائعات بإطلالتها

حصلت النجمة العالمية إيما ستون Emma Stone على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم La La Land خلال حفل توزيع جوائز الـ Australian Academy of Cinema and Television Arts الأسترالية.

وفاز العمل بجائزة أفضل فيلم متفوقاً على Arrival بطولة إيمي آدامز Amy Adams، و Hacksaw Ridge من إخراج ميل جيبسون Mel Gibson، و Lion بطولة نيكول كيدمان Nicole Kidman، وفيلم Manchester by the Sea.

La La Land تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حول رحلة فتاة تدعى ميا تسعى لتحقيق حلمها بالشهرة في لوس أنجلوس، وتقابل سباستيان وهو عازف بيانو، فتقع في حبه، لكن علاقتها به تجعلها تواجه العديد من المشكلات في تحقيق حلمها.

من جهة أخرى، قررت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، الرد بقوة على الشائعات التي ضجت بها الصحف العالمية مؤخراً، وتحدثت عن خلافات بينها وبين زوجها النجم كيث أوربان Keith urban قد تصل إلى الطلاق.

وبالفعل، حضرت فعاليات حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأسترالية لجوائز السينما والتليفزيون AACTA مساء الجمعة، برفقة أوربان، ولفتت الأنظار برومنسيتها، واضعة حداً لكل ما أساء إليها طوال الفترة السابقة.

وظهر النجمان أمام عدسات المصورين وهما يضحكان وفي قمة سعادتهما، مؤكدين أن علاقتهما ما زالت جيدة، وبالرغم من مرور عشر سنوات على زواجهما، فهما ما زالا يحافظان على الحب والإحترام.

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