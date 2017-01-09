الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويستمر تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا من البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 9 15 الإسكندرية 7 14 مطروح 6 14 بورسعيد 9 14 دمياط 9 14 بلطيم 8 13 الإسماعيلية 6 15 السويس 7 16 العريش 8 15 نخل 1 13 طابا صفر 15 الطور 9 16 مرسى علم 9 18 الغردقة 8 17 شرم الشيخ 13 18 رفح 3 14 كاترين صفر 8 سيوة 7 15 المنيا 6 15 الفيوم 5 16 رأس سدر 13 17 أبوسمبل 8 18 وسط الدلتا 8 14 أسيوط 4 15 سوهاج 4 16 الأقصر 6 17 أسوان 8 18 شلاتين 15 19 حلايب 15 18 الوادى الجديد 2 17 قنا 4 17 نويبع 13 17 السلوم 4 13

شبكةعيونالإخبارية

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