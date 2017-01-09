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نائب رئيس جامعة القاهرة: الكليات تضع الامتحانات بمعايير علمية لا سياسة فيها

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نائب رئيس جامعة القاهرة: الكليات تضع الامتحانات بمعايير علمية لا سياسة فيها نائب رئيس جامعة القاهرة: الكليات تضع الامتحانات بمعايير علمية لا سياسة فيها

>كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن المسئول عن وضع امتحانات الطلاب بكل مراحل الدراسة بكليات الجامعة هى الأقسام العلمية، مشيرًا إلى أنها تضع الامتحانات بناء على معايير علمية ولا يوجد بها بعد سياسى.

 

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يحق للمراقب بقاعة الامتحانات الحفاظ على العملية الامتحانية بأى إجراء يراه مناسب ولكن بسلوك لائق مع الطلاب، مؤكدا أن الجامعة شددت على المراقبين بالامتحانات بالتطبيق الحازم للإجراءات الخاصة بالغش ومنع أى تجاوز داخل اللجان.


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